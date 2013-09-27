مدرب ليفربول يحذر ستيرلينغ من النساء والشهرة

إرم- (خاص) من أحمد نبيل

حذر مدير ليفربول الإنكليزي، برندان رودجرز، نجم الفريق الشاب رحيم ستيرلينغ من تهديد مسيرته الكروية في حال عدم الاستقرار في حياته الخاصة.

واتهم جناح ليفربول المولود في جامايكا بالاعتداء على صديقته التي رفعت دعوى قضائية ضده، لتكون ثاني مرة يتعرض فيها لمثل هذه المشاكل بعدما تم استجوابه من قبل الشرطة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي .

وكافأ ليفربول لاعبه الشاب بعقد مدته خمس سنوات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أكمل عامه الـ18، لكن رودجرز يرى أنه قد حان الوقت لستيرلينغ لاستعادة مستواه.

وقال مدرب ليفربول في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "(ستيرلينغ) بحاجة لتصفية ذهنه وعقله. يجب ألا ننسى أنه في الثامنة عشرة من عمره، لكن لدينا لاعبون أعمارهم 18 و17 عاما على مقاعد البدلاء، إنه بحاجة لاستقرار في حياته، ويحتاج لفهم أن لديه فرصة رائعة في واحد من أكبر الأندية في العالم، ويجب أن يركز على حياته المهنية أكثر".

وأضاف: "بمجرد التركيز يمكننا أن نستعيد مستواه الذي كان عليه في أول أربع أو خمس شهور في العام الماضي عندما كان متألقا مع الفريق، فهو شاب جيد لكن الشهرة والتألق وضعته تحت ضغوط كثيرة ويجب عليه تجاوز ذلك".

ويعتبر ستيرلينغ واحداً من ألمع اللاعبين الشباب في انكلترا وقد شارك في مباراة دولية واحدة أمام السويد، لكن مستواه لم يتطور وابتعد عن الملاعب بسبب مشاكله الشخصية الكثيرة.

وشارك ستيرلينغ كبديل في مباراة الأربعاء الماضي أمام مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في كأس كابيتال ون، لكنه فشل في أن يكون له تأثير ضد مانشستر يونايتد وكان الحال نفسه في مباراة ليفربول أمام ساوثامبتون السبت الماضي التي خسرها الفريق.