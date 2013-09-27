4 طائرات تنقل المشحعين الجزائريين إلى بوركينا فاسو

الجزائر - (خاص) من سهيل الخالدي

من المقرر أن تجتمع العاصمة الجزائرية لجنة تمثل عدة أطراف مثل وزارة الشباب والخطوط الجوية الجزائرية والنادي السياحي لإنهاء الترتيبات على عملية نقل 1250 مشجعاً جزائرياً إلى بوركينا فاسو.

وتحديد الإجراءات التي على المشجعين القيام بها حيث خصصت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أربع طائرات لنقلهم بدءاً من الساعة السادسة صباح يوم 12 تشرين الأول/اكتوبر حتى منتصف النهار وينقلون بحافلات من المطار مباشرة إلى ملعب 20 ىب في العاصمة البوركينابية واغادوغو، ويعودون فور انتهاء المباراة التي ستحسم موضوع وصول الفريق الجزائري إلى مونديال عام 2014.

وتهتم اللجنة بشكل خاص بمسألة تلقيح المشجعين من الأمراض خاصة مرض الملاريا المنتشر في بوركينا فاسو التي تتمتع عادة بعلاقات جد طيبة مع الجزائر وفهم أن الجانب البوركينيي قدم ضمانات كافية لحصول المشجعين على التذاكر اللازمة، كما إن هناك عدة شركات جزائرية منها شركات الهاتف النقال ستسهم في تمويل عملية نقل هذا العدد من المشجعين.