الخارجية المصرية تستنكر خطاب المرزوقي

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الرفض المصري يأتي ردا على ما ورد في خطاب الرئيس التونسي، ومطالبته السلطات المصرية بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي وكل السجناء السياسيين.