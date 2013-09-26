كتلة حماس الطلابية تطلق حملة "جلبابكِ علينا"

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الكتلة الإسلامية في جامعة القدس تقول إن الحملة تأتي ضمن سعيها الحثيث لترسيخ المفاهيم الأساسية للدين الإسلامي