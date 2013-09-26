كتلة حماس الطلابية تطلق حملة "جلبابكِ علينا"

القدس- إرم
أطلقت الكتلة الإسلامية التابعة لحركة حماس حملة "جلبابكِ علينا" لتوفير اللباس الشرعي "الجلباب" هدية للطالبات الراغبات بارتدائه، وذلك في مختلف كليات جامعة القدس، ضمن فعاليات أسبوع العهد والوفاء الخامس عشر.
وتقول الكتلة إن الحملة تأتي ضمن سعيها الحثيث لترسيخ المفاهيم الأساسية للدين الإسلامي.
ودعت الكتلة الطالبات الراغبات بالاستفادة من الحملة التوجه إلى زاوية "أسماء البلتاجي" في معرض الكتلة الإسلامية "قلم وبندقية" لاختيار وتسلم الجلباب.
جاء ذلك خلال المعرض الذي نظمته الكتلة داخل جامعة القدس، في منطقة أبو ديس إلى الجنوب الشرقي من القدس المحتلة.
ووزّعت الكتلة الإسلامية كتبا جامعية على الطلبة، إلى جانب عرض مجسمات لقبة الصخرة، وشعار "رابعة" وسلسلة نشاطات إرشادية لطلبة السنة الجامعة الأولى.