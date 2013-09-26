مفاجأة.. محمد بركات "يقتحم" عالم التمثيل والسينما

القاهرة ـ إبراهيم السيد

أكد محمد بركات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المعتزل مؤخرا، أنه تلقى عرضا جادا من أحد المنتجين للقيام ببطولة فيلم سينمائي.

بركات شدد في تصريحات للصحفيين على هامش مران الأهلي، الخميس، أنه يدرس العرض جيدا، مشددا على ضرورة التركيز قبل قبول العمل، خاصة أنها تجربة جديدة عليه.

كان نجم المنتخب المصري السابق قد حضر تدريب فريق الأهلي اليوم لتحفيز زملائه قبل مواجهة القطن الكاميروني بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف بركات عن تلقيه عدة عروض أخرى من قنوات فضائية لتقديم برامج عبر شاشاتها، مشيرا إلى أنه ما زال يدرس جميع العروض لاختيار الأنسب له، خاصة أنه يعتبر تقديم البرامج هو مجال عمله الرئيسي بعد اعتزال كرة القدم.