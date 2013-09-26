العراق يطرح عطاء أنبوب نفط البصرة ـ العقبة

عمّان ـ (خاص) من شاكر الجوهري

قال مصدر حكومي اردني، إن الجانب العراقي سيطرح وثائق تنفيذ مشروع خط نفط البصرة - العقبة خلال الشهر المقبل، لتتنافس عليه 12 شركة، تم تأهيلها لهذا المشروع.

وأضاف المصدر أن الجانب الأردني ينتظر الطرف العراقي لإنهاء إجراءاته المتعلقة بالتعاقد مع المطور للمشروع، ليبدأ التفاوض على الاتفاقيات المشتركة في إطاره، والمضي في إجراءات شراء أو استملاك أو استئجار الأراضي اللازمة لتنفيذه، وغيرها من الإجراءات.

وتابع المصدر، أن المشروع يتضمن مسارا مبدئيا، سيدرسه المطور بعد إحالة المشروع عليه، لإضافة التعديلات اللازمة قبل إقراره بشكل نهائي.

وسيوفر أنبوب النفط، الذي سيتم إنشاؤه لنقل النفط الخام من الرميلة جنوب العراق إلى المملكة، فرص عمل لأكثر من 1000 مهندس وعامل داخل العراق، وأكثر من 3 آلاف مهندس وعامل داخل الأردن، كما سيحصل الأردن بموجبه على عوائد من 5-10 ملايين دولار يوميا، بما يعادل 2-3 مليارات دولار سنويا عند إنجاز وتشغيل المشروع.