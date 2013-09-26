ماسكيرانو يغيب 10 أيام على الأقل عن برشلونة

أبوظبي- (خاص) من نورالدين ميفراني

أعلن فريق برشلونة الإسباني أن الفحوصات المعمقة التي أجريت للمدافع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو أكدت إصابته بتمدد في عضلات الفخذ وسيغيب على الأقل 10 أيام عن الفريق وقد تمتد لأسبوعين.

وسيغيب ماسكيرانو عن لقاء ألميريا في الدوري ولقاء سلتيك غلاسكو في دوري الأبطال ولقاء بلد الوليد في الدوري، وسيكون بإمكان برشلونة استعادة مدافعه في حالة جيدة بعد توقف الدوريات الأوروبية في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر لفسح المجال للأدوار الإقصائية الحاسمة من تصفيات مونديال البرازيل 2014 .

ويستعد برشلونة لتوجيه طلب للاتحاد الأرجنتيني بعدم استدعاء ماسكيرانو للمنتخب خلال لقائي البيرو والأورغواي في 11 و 15 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في تصفيات كأس العالم لكون منتخب التانغو ضمن بشكل نهائي التأهل للمونديال قبل الجولتين الأخيرتين.