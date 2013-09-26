"مكافحة الفساد الفلسطينية" تستعيد 70 مليون دولار

رام الله– (خاص) من محمود الفروخ

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة، إن مسؤولية الهيئة لا تنحصر في الضفة الغربية فقط بل تمتد إلى قطاع غزة وكافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى تمكنها من استعادة 70 مليون دولار و400 دونم من الأرض خلال ثلاث سنوات من عملها.

وأوضح النتشة في اتصال هاتفي مع (إرم) أن الهيئة نجحت في استعادة 20 دونم أرض وقامت بعمل تسوية في العراق بهذا الشأن، وأن 40 مليون دولار تم استعادتها من أموال الشعب الفلسطيني بقرار من محكمة مصرية، كانت مستثمرة في شركة اتصالات مصرية باسم أحد الأشخاص الذي كان يستثمر أموالا للسلطة الفلسطينية باسمه الشخصي.

وأكد النتشة على أن الهيئة لن تتردد أو تتوقف عن ملاحقة الفاسدين و المفسدين أينما كانوا، ولن نترك دولارا واحدا من أموال الشعب الفلسطيني بحوزة أي فاسد أو مختلس وأن "الكل أمام القانون من الرئيس محمود عباس إلى أي فرد من أفراد الشعب الفلسطيني"، موضحا أنه جرى التحقيق مع أشخاص يتواجدون في دول مختلفة بهدف استعادة أموال وممتلكات بحوزتهم هي ملك للشعب الفلسطيني.

وأشار النتشة إلى أن أحد الأشخاص الذي شغل منصبا رفيعا في وزارة المالية الفلسطينية مطالب بإعادة 35 مليون دولار، رافضا الكشف عن هويته.