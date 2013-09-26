شاب لبناني يحرق نفسه بعد مشاجرة مع والده

بيروت - (خاص) من هناء الرحيم

أقدم شاب في العشرين من عمره على الإنتحار بعد معاناة طويلة مع الفقر والعوز في إحدى البلدات النائية في جبال عكار(شمال لبنان) إذ خرج الى الشارع حاملاً بيده زجاجة بنزين، وفي الأخرى ولاعة لا تشتغل جيداً.

راح يسكب المادة الحارقة على جسده، ويحاول إشعالها فلم ينجح. ركض فتيان الحارة خلفه لصده عن فعلته. لا هم استطاعوا اللحاق به، ولا هو أفلح بإحراق نفسه. فرمى بنفسه خلف جدار، وهناك تمكن من إضرام النار.

وفي التفاصيل، أن هذا الشاب الذي يدعى موسى، كان قد تقدم للتطوع في الجيش اللبناني، وتم قبوله.

ولاحقاً إثر شجار مع والده، علت نبرة كلامه أمام الوالد، فعاجله الأخير بلكمة على فمه، يقول الجيران إنها أدت إلى تحطيم بعض أسنانه. وهذا ما جعله يهدد بحرق نفسه، دون أن يكترث أحد للتهديد.

و تم نقل موسى إلى مستشفى السلام في طرابلس، في محاولة لإنقاذه في قسم معالجة الحروق، لكن مشاكل الفقر لاحقت ذويه إلى المستشفى حيث كلفة الاستشفاء باهظة بالنسبة إليهم، وبعد مضي أربعة أيام، جاء خبر وفاته متأثراً بحروقه.