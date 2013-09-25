أبوظبي توافق على إنفاق تنموي بقيمة 4.3 مليار دولار

أبوظبي - وافقت حكومة أبوظبي الأربعاء على إنفاق قدره 15.8 مليار درهم (4.3 مليار دولار) لمشروعات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية بحسب بيان رسمي.
وتستثمر العاصمة الإماراتية أبوظبي مليارات الدولارات في مجالات الصناعة والسياحة والبنية التحتية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
ومن بين أحدث مخصصات الإنفاق 7.4 مليار درهم لتطوير طرق تربط مدينة أبوظبي بالسعودية ودبي و 4.3 مليار درهم لبناء مستشفى في مدينة العين.
وهناك مخصصات أخرى لتطوير شبكة كهرباء الإمارة ومنشآت معالجة مياه الصرف إضافة إلى 3.1 مليار درهم لتقديم قروض إسكان إلى 1554 مواطناً.