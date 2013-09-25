أبوظبي توافق على إنفاق تنموي بقيمة 4.3 مليار دولار

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العاصمة الإماراتية تستثمر مليارات الدولارات في مجالات الصناعة والسياحة والبنية التحتية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.