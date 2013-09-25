وفد من نجوم الفن يزور مستشفى جرحى الشرطة المصرية

القاهرة (خاص) من أحمد السماحي

زار وفد من الفنانين المصريين برئاسة الأنبا بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، المصابين من قوات الأمن في أحداث "تطهير كرداسة".

وضم الوفد كلاً من "سهير رمزي، ونهلة سلامة، وعفاف شعيب، وهياتم، ودوللي شاهين، ومنه عرفة، والمخرجين جميل المغازي ومها عرام، والداعية السلفي أسامة القوصي، وقاموا بتقديم بقات الورود لمصابي الشرطة.

الفنانون أكدوا أن زيارتهم للمصابين تهدف إلى مؤازرتهم والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديراً للدور الوطني الذي يقومون به في حماية مصر من خطر الإرهاب.

وقال الأنبا بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما في هذا الصدد "إننا حريصون على الحضور بصفة دورية للتأكيد على أننا ندعم الجيش والشرطة، ومستمرون في الحضور للمرة الخامسة للتأكيد على ثبات موقفنا، فكلنا ضد الإرهاب الذي يمارسة أعضاء الجماعة المحظورة".

أما الفنانة سهير رمزي فقالت "إنها جاءت دعماً للمصابين الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل تلبية نداء الواجب، ورفعاً لروحهم المعنوية"، لافتة إلى أن "ما تعرض له الوطن هو إرهاب منظم، ودون تضحيات هؤلاء الأبطال لما استطعنا أن نطمئن على أرواحنا وأموالنا".