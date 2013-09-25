بورصة دبي تتراجع من أعلى مستوى في 4 أسابيع

دبي - تراجعت بورصة دبي من أعلى مستوى في أربعة أسابيع في حين استقرت بورصات الخليج مع ترقب المستثمرين لأي محفزات في أعقاب مكاسب كبيرة للسوق هذا العام.

ونزلت بورصة دبي 0.6 % إلى 2700 نقطة وقلصت مكاسبها منذ بداية العام إلى 66.5 %. ويلقى المؤشر مقاومة عند حوالي 2762 نقطة وهو أعلى مستوى في أغسطس/آب وأعلى مستوى خلال اليوم في خمسة أعوام.

وقادت الأسهم الصغيرة حركة التداول وصعد سهم الخليج للملاحة 13.6 % وزاد 41.2 % حين أعلنت الشركة أنها تنوي بيع عدد من السفن وأن عدداً من المساهمين الذين لم تسمهم قد يضخون سيولة في الشركة.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.05 % إلى 3830 نقطة مرتفعاً 45.6 % منذ بداية العام.

وفي قطر نزل المؤشر 0.4 % إلى 9657 نقطة في سبيله لتسجيل ثالث تراجع في أربعة أيام.

ويبيع مستثمرون محليون ما لديهم من أسهم هذا الأسبوع قبل طرح عام أولي مرتقب.

وقالت مصادر مصرفية إن قطر للبترول اختارت بنكين لترتيب الطرح العام الأولي لإحدى وحداتها وتصل قيمة الطرح لنحو 3.2 مليار ريال (880 مليون دولار). وقد ينفذ الطرح بنهاية العام الحالي.

وقال أحمد شحادة رئيس التداول لدى قطر الوطني للخدمات المالية "يبيع المستثمرون من الأفراد والمؤسسات انتظاراً للطرح العام الأولي ولكن الأجانب يكونون مراكز. ثمة قيمة عالية في السوق مع اقتراب نتائج الربع الثالث وتوقعات أن تحقق معظم الشركات أرباحاً ايجابية."

وقال شحادة إن السوق ستشهد مزيداً من الهبوط على المدى القصير مع قيام المستثمرين بالبيع لتوفير سيولة للطرح العام الأولي ولكن المؤشر قد يتجاوز مستوى عشرة آلاف بنهاية العام.

وفي يونيو حزيران رفعت ام.اس.سي.اي للمؤشرات تصنيف قطر إلى سوق ناشئة وهو ما قد يعزز الاتجاه الصعودي للبورصة على المدى الطويل مع توافد صناديق كبيرة على السوق. وارتفع المؤشر 15.5 % منذ بداية العام.

وواصل مؤشر الأسهم السعودية نزوله دون مستوى 8000 نقطة وهو حاجز نفسي مهم واستهل التعاملات متراجعاً بفعل خسائر الأسهم القيادية بصدارة البنوك.

وخسر المؤشر 0.17 % إلى 7989.5 نقطة ليقترب من مستوى دعمه الأول الواقع عند 7970 نقطة حسب تقرير للراجحي المالية.

وارتفعت الأسهم القيادية في بورصة الكويت في التداولات الصباحية اليوم الأربعاء ما أدى لارتفاع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.37 % مسجلاً 10934.81 نقطة بينما تذبذب المؤشر السعري صعوداً وهبوطاً بفعل تذبذب الأسهم الصغيرة.

وارتفع المؤشر السعري 0.04 % مسجلاً 7900.6 نقطة.