ديفيد مويز يتوقع تكرار تعثر مانشستر يونايتد

لندن - أبدى ديفيد مويز مدرب مانشستر يوناتيد المدافع عن لقب الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم رغبته في تدعيم صفوفه وقال إن الخسارة 4-1 أمام مانشستر سيتي من غير المرجح أن تكون الوحيدة للفريق.

وأضاف المدرب الاسكتلندي لصحف محلية قبل مواجهة ليفربول في كأس رابطة الدوري اليوم الأربعاء "ستكون هناك مباريات مثل مباراة يوم الأحد الماضي وربما تتكرر أكثر من مرة لأننا في فترة انتقالية."

وأضاف مويز الذي يقضي موسمه الأول في يونايتد بعد خلافة اليكس فيرجسون "عملنا يتضمن التعاقد مع المزيد من اللاعبين لكن ليس لزيادة عدد التشكيلة لكن من أجل الدخول سريعاً في الفريق."

وتابع "كنا بحاجة إلى لاعب أو اثنين جديدين في الفريق لكن هذا سيحدث. بالفعل ربما أتعرض لمزيد من الخسائر وربما أكبر من السابقة وربما أتعرض لعدد محدود من الهزائم طوال الموسم."

وأخفق يونايتد في ضم أكثر من لاعب مهم خلال فترة الانتقالات الصيفية ومنها محاولته ضم جاريث بيل الذي تعاقد مع ريال مدريد في صفقة قياسية قادماً من توتنهام هوتسبير.

وأنفق يونايتد 27.5 مليون جنيه استرليني (43.96 مليون دولار) لضم البلجيكي مروان فيلاني من إيفرتون قبل دقائق من غلق باب الإنتقالات بينما لم تكلل محاولاته لضم سيسك فابريجاس من برشلونة واندير هيريرا من يبيلباو وفابيو كوينتراو من ريال مدريد.

كما رفض ليتون بينز الإنتقال مع فيلاني من إيفرتون للعمل تحت قيادة مويز مدرب الفريق السابق وهو ما تكرر مع تياجو الكانتارا الذي اختار الإنتقال من برشلونة إلى بايرن ميونيخ.