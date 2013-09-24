مدرب جوفنتوس يحذر لاعبيه من تقليد بيرلو

روما - حذر انطونيو كونتي مدرب جوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لاعبيه من تعرضهم للغرامة والإيقاف لمدة شهر واحد ذا قام أي منهم بتقليد أندريا بيرلو الذي ذهب مباشرة إلى غرفة تبديل الملابس بعد تغييره خلال مباراة يوم الأحد الماضي.

لكن بيرلو (34 عاماً) لن يتعرض لعقوبة بسبب سلوكه في مباراة فاز بها جوفنتوس على ايلاس فيرونا 2-1 عندما خرج من الملعب إلى غرفة تبديل الملابس مباشراً بعد خروجه في الدقيقة 65.

وقال كونتي للصحفيين عند سؤاله بشأن الواقعة "الآن وضعنا قاعدة. عندما يخرج لاعب من الملعب فإنه يجب عليه مشاهدة بقية المباراة مع الزملاء ما لم يكن مصاباً."

وأضاف "من يخالف هذه القاعدة سوف يتعرض لغرامة باهظة والإيقاف لمدة شهر."

ويحل جوفنتوس الذي جمع عشر نقاط من أول أربع مباريات بالدوري الايطالي ضيفاً على كييفو يوم الأربعاء.