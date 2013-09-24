غوتزه قد يشارك مع بايرن ميونخ في كأس ألمانيا

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ماريو غوتزه لاعب وسط منتخب ألمانيا يسترد كامل لياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة في الكاحل قبل ثلاثة اسابيع ويتدرب بشكل طبيعي مع الفريق.