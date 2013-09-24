غوتزه قد يشارك مع بايرن ميونخ في كأس ألمانيا

برلين - قال بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ بطل المانيا وأوروبا أن ماريو غوتزه ربما ينضم إلى تشكيلة حامل اللقب في مباراته في الدور الثاني لكأس المانيا أمام هانوفر الأربعاء.
واسترد غوتزه لاعب وسط منتخب المانيا كامل لياقته بعد تعرضه لإصابة في الكاحل قبل ثلاثة اسابيع وتدرب بشكل طبيعي مع الفريق استعداداً لمباراة هانوفر.
وقال الإسباني جوارديولا للصحفيين "بحتاج إلى وقت لأنه غاب طويلاً ثم أصيب ثانية.. سنقرر غداً في أمر مشاركته."
وأصيب غوتزه خلال مباراة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق بروسيا دورتموند وبعد تعافيه في أغسطس/آب أصيب مرة أخرى خلال مباراة كأس السوبر الاوروبية أمام تشيلسي اللندني في الشهر الماضي.