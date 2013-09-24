الإتحاد المصري يجهز حملة شعبية لمساندة المنتخب

القاهرة - ذكر محمود الشامي عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم أن الإتحاد يجهز لإطلاق حملة شعبية لمساندة منتخب مصر في مباراتيه أمام غانا في الدور الأخير بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014.

وستلتقي مصر مع غانا في مباراة الذهاب يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمدينة كوماسي بينما تقام مباراة الإياب بمصر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف الشامي أن الإتحاد قرر تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة هدفها تحديد سبل مؤازرة المنتخب إعلامياً وشعبياً حتى يتخطى مباراتي غانا ويتأهل لكأس العالم بعد طول غياب.

وتسعى مصر للتأهل لكأس العالم بعد غياب 24 عاماً عن البطولة.

وأضاف الشامي: "سنعقد مؤتمراً صحفياً في الاول من أكتوبر الهدف منه الإعلان عن مجموعة من الإجراءات التي نتخذها لدعم المنتخب سواء في مباراة الذهاب بغانا أو الإياب بمصر."

وتابع "من بين ما سنتخذه تخصيص طائرة أو أكثر للجماهير التي ترغب في السفر إلى غانا لمساندة المنتخب وتوفير ما يزيد على ألفي تذكرة لدخول مباراة الذهاب باستاد بابا يارا بكوماسي."

وأشار إلى أن الإتحاد سيدعو رجال الأعمال والشركات الكبرى في البلاد لدعم رحلات المشجعين والبحث عن أساليب لتحفيز اللاعبين.