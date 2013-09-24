اليابان تهزم لبنان في بطولة قطر الدولية للطائرة

بيروت - خسر منتخب لبنان للكرة الطائرة للرجال أمام نظيره الياباني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في بطولة دولية ودية ينظمها الاتحاد القطري للعبة في الدوحة.
وفاز منتخب اليابان بالشوط الأول بنتيجة 27-25 ولكن المنتخب اللبناني تمكن من إدراك التعادل بفوزه بالشوط الثاني 31-29 قبل أن تحسم اليابان المباراة لصالحها بالفوز 25-21 و21-5 في الشوطين الثالث والرابع.
وكان منتخب لبنان فاز على نظيره القطري بنتيجة 3-1 بينما انهزمت اليابان بنفس النتيجة أمام أستراليا في افتتاح البطولة.
وسيلتقي لبنان مع أستراليا في الجولة الأخيرة قبل أن يتوجّه إلى دبي للمشاركة في بطولة كأس آسيا للكرة الطائرة التي ستقام في الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى السادس من اكتوبر/ تشرين الأول المقبل.