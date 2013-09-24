تعيين داوني رئيساً تنفيذياً للاتحاد البريطاني للتنس

لندن - قال الاتحاد البريطاني للتنس إنّه عيّن الكندي مايكل داوني رئيساً تنفيذياً له خلفاً لروجر درابر الذي سيترك المنصب في نهاية الشهر الجاري.
وعمل داوني (56 عاماً) رئيسًا للاتحاد الكندي للتنس خلال الأعوام التسعة الماضية وسيتولى الرئاسة التنفيذية للاتحاد البريطاني للعبة بداية من السادس من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وسيتولى نيك هامبي المنصب الشاغر في الاتحاد البريطاني بصفة مؤقتة حتى السادس من يناير/كانون الثاني.
ولم يكشف النقاب عن أي تفاصيل مالية تتعلق بالراتب الذي سيتقاضاه داوني في مهمته الجديدة.
وعمل درابر رئيساً تنفيذياً للاتحاد البريطاني للتنس لمدة سبع سنوات.