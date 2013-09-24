تعيين داوني رئيساً تنفيذياً للاتحاد البريطاني للتنس

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نيك هامبي سيتولى منصب الاتحاد البريطاني الشاغر الذي سيتركه درابر نهاية الشهر الحالي بصفة مؤقتة حتى بداية العام 2014.