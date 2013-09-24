إرم- (خاص) من بلقيس دارغوثكشفت دراسة حديثة أن الرجال يخشون الصلع أكثر من العجز الجنسي وأمور أخرى مثل الشيب وخسارة الأسنان.وأظهرت الدراسة من خلال إستفتاء آراء ألفي رجل عكس الاعتقاد السائد بأن تفكير الرجل يتمحور حول علاقاته الحميمة وتراجع أدائه مع ترهل الجسم وتباطؤ أدائه بشكل عام.وأبدى 94% من العينة المستفتاة خشيتهم من الصلع مقابل 89% أكدوا أنهم يخشون العجز الجنسي فيما أعرب 60% عن خوفهم من خسارة أسنانهم، و64% من البدانة و24% من النفس الكريه.وكشف ربع المستفتين أنهم يخشون تحول لون شعرهم للون الرمادي أو الشيب، أما 45% منهم فيخشون ضعف النظر والاضطرار لارتداء نظارات طبية سميكة.وعن النتيجة قال الطبيب النفسي توني ماكنزي لصحيفة "ديلي ميل": " رغم أن تساقط الشعر أمر مزعج لكن الرجال عادة يتقبلونه ويكملون حياتهم، وبما أنه لا يمكن إخفاء الصلع ببساطة يتحول الأمر لموضوع نكات ومزاح على عكس زيادة الوزن مثلا أو شيب الشعر".ونصح الرجال الذين يخسرون شعرهم أن يدعون الأمر يتم ببساطة ويتقبلون الواقع الجديد إلى جانب المزاح الذي يرافقه من قبل الأهل والأصدقاء، مشيرا إلى أن القلق الذي يرافقه قد يؤثر على ثقة الرجل بنفسه وبالتالي صحته الجسدية والنفسية. وجاء ترتيب المخاوف كما يلي:

94% من الصلع89% من العجز الجنسي75% من الشيب64% من البدانة61% من خسارة أسنانهم45% من ارتداء نظارات سميكة31% من الطرش24% من النفس الكريه