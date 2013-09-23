رابطة مشجعي الزمالك تعلن وفاة أحد أعضائها

القاهرة- أعلنت رابطة التراس وايت نايتس المنتمية لنادي الزمالك المصري وفاة أحد أفرادها، الإثنين، متأثرا بجراحه بعد أيام من اشتباكات أمام مقر النادي طالبت برحيل مجلس الإدارة الحالي برئاسة ممدوح عباس.

وقال الرابطة في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك: "بعد صراع مرير طيلة ثلاثة أيام نتيجة إصابته بطلق ناري حي في الصدر توفي عمرو حسين أحد ابناء المجموعة".

واحتج مئات من مشجعي الزمالك، الخميس، أمام مقر النادي في القاهرة بعد خروج الفريق مبكرا من دوري أبطال أفريقيا ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن.

ورغم فوز الزمالك على ليوبار الكونغولي في آخر مباريات دور المجموعتين الأحد 4-1 فإن الفريقين ودّعا البطولة معا.