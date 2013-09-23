ريال مدريد يطلب 6 ملايين يورو للتخلي عن ألونسو

مدريد - (خاص) من نورالدين ميفراني

طالب فريق ريال مدريد بمبلغ لا يقل عن 6 ملايين يورو للتخلي عن متوسط ميدانه الدولي الإسباني تشابي ألونسو بعد رفضه تجديد عقده مع النادي الملكي.

وأبدت عدة أندية رغبتها في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 32 سنة من أهمها فريق جوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، لكن المبلغ الذي يطلبه النادي الملكي قد يجعل مهمة أبطال إيطاليا صعبة.

ويملك فريق ريال مدريد حتى يناير القادم لحسم مصير اللاعب حيث ينتهي عقده في الصيف القادم وبإمكانه الإنتقال حراً لأي فريق آخر.

وقدم ألونسو للريال من فريق ليفربول الإنجليزي في صيف 2009 مقابل 30 مليون يورو ولعب 192 مباراة سجل خلالها 6 أهداف، لكنه غاب منذ نهاية الموسم الماضي بسبب الإصابة وقد يعود للعب في منتصف الشهر القادم.

ويعتبر تشابي ألونزو من أبرز لاعبي الوسط الدفاعي في العالم حيث فاز رفقة المنتخب الإسباني بلقبين أوروبيين ولقب لكأس العالم واختير ضمن منتخب أمم أوروبا 2012 وضمن منتخب العالم 2011 و2012 وضمن منتخب الدوري الاسباني طيلة المواسم الثلاث الأولى مع الريال.

وفضل تسابي ألونزو التريث في تجديد عقده مع ريال مدريد رغم الإقتراحات التي قدمتها إدارة الفريق منذ الموسم الماضي وهو ما دفع الريال للتعاقد مع لاعب منتخب إسبانيا إليراموندي في الصيف الحالي وعدم التخلي عن الألماني سامي خضيرة.