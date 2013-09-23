سعودية تحاول الانتحار من برج شاهق في الإمارات

الشارقة - حاولت فتاة سعودية تبلغ من العمر 23 عاماً الانتحار بإلقاء نفسها من برج شاهق في الإمارات العربية المتحدة.

والفتاة السعودية؛ طالبة جامعية تسللت صباح السبت الماضي عبر مخرج الطوارئ لأحد الفنادق في إمارة الشارقة لتصل إلى سطح المبنى وتسلقت السلم ومشت نحو الحافّة ولم تُعرف الأسباب التي دفعتها إلى محاولة الانتحار.

ورأى مسؤولو الأمن والإدارة الفتاة عبر كاميرات المراقبة، واتصلوا بالشرطة عقب رفضها الاستجابة لطلبهم بالنزول ووصل الفريق الإسعافي والأطباء النفسيون إلى المكان، وبعد نقاش امتد لأكثر من ساعتين نجحت الشرطة في إقناع الفتاة بشرب الماء نتيجة الحرارة العالية، وعند شربها الماء، تمكنوا من التقاطها.

وتشير تقارير إلى ارتفاع حالات انتحار الفتيات في السعودية دون وجود إحصائيات رسمية دقيقة، وعندما يتعلق الأمر بحالات الانتحار في المملكة فالمتاح من المعلومات والبيانات العامة شحيح ولا يرد ذكرها كثيراً في تعليقات وسائل الإعلام.