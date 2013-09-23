فيلم السجناء يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

لوس انجليس - تصدر فيلم الجريمة والاثارة الجديد(السجناء) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية هذا الاسبوع بإيرادات بلغت 21.4 مليون دولار.

الفيلم بطولة هيج جاكمان وجيك جيلنهال وفيولا ديفيز ومن إخراج ديني فيلنيوف.

عائلة لامبرت

وتراجع من المركز الاول الذي احتله في الاسبوع الماضي إلى المركز الثاني هذا الاسبوع الجزء الثاني من فيلم الرعب والاثارة (عائلة لامبرت) مسجلاً إيرادات بلغت 14.5 مليون دولار.

الفيلم بطولة روز بايرن وباتريك ولسون وباربرا هيرشاي ومن إخراج جيمس وان.

العائلة

وجاء في المركز الثالث فيلم الحركة والكوميديا (العائلة) متراجعاً عن المركز الثاني في الاسبوع الماضي بإيرادات بلغت سبعة ملايين دولار.

الفيلم بطولة روبرت دي نيرو وميشيل فايفر وديانا اجورن ومن الخراج لوك بيسون.

التعليمات غير مدرجة

وصعد من المركز السادس إلى المركز الرابع الفيلم الكوميدي (التعليمات غير مدرجة) بإيرادات بلغت 5.7 مليون دولار.

اخرج الفيلم وقام بدور البطولة يوجينيو ديربيز ويشارك في البطولة كارلا سوزا وجسيكا لينزي.

فريق الأحلام

وجاء في المركز الخامس الفيلم الموسيقي الجديد(معركة العام..فريق الاحلام) بايرادات خمسة ملايين دولار.

الفيلم بطولة جوش هولوواي ولاز الونسو وجوش بيش ومن اخراج بينسون لي.