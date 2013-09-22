مصدر أمني: لا شبهة جنائية في مصرع نقيب فلاحي مصر

القاهرة – (خاص) عمرو علي

أكد مصدر قضائى لـ "إرم" أن التحقيقات فى واقعة انقلاب سيارة نقيب الفلاحين محمد عبد القادر، تشير إلى أن الحادثة وقعت فى ظروف غامضة بالمنصورية أمام إحدى المزارع الشهيرة، مشيراً إلى أن الواقعة لا يوجد بها شبهة جنائية وأنها حادثة سير عادية.

"عبد القادر" هو واحد من 4 يمثلون القطاع الزراعي والفلاحين في لجنة 50 لتعديل الدستور، وقد برز كمدافع بارز عن حقوق الفلاحين.

وهو واحد من المناضلين الذين ظلوا قابضين على جمر القضايا الفلاحية الشائكة، خاصة خلال الفترة الأخيرة من حكم مبارك، جراء ما حدث من تجريف لحياة الفلاح المصري، والتي تراجعت معدلات إنتاجه على أثر السياسات الخاطئة من جانب الحكومات التي نالت من حقوقه وأوصلته إلى حد الفقر.

يذكر أن آخر حوار للنقيب الفصيح الراحل، قال فيه: "لابد أن تكفل الدولة بحماية التأمين الصحى لكل أفراد المجتمع، خاصةً عمال اليومية"، مضيفاً أنه لابد من تقديم الدولة معاشاً للفلاح بعد سن الـ60، لا يقل عن 500 جنيه للأسرة.

وقال أيضاً "على الدولة أن توفر مستلزمات الإنتاج الزراعى للفلاح، مشيراً إلى ضرورة إنشاء مجلس أعلى للزراعة ترجع أهميته إلى عمل خطة استراتيجية طويلة الأمد.

وطالب نقيب الفلاحين بالحفاظ على الرقعة الزراعية، بالإضافة لتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلاح، وإنشاء صندوق للكوارث الزراعية لمساعدة الفلاح مؤكداً على ضرورة وجود برلمان من غرفتين.