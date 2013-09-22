حملة سعودية لتمكين المرأة من قيادة السيارة

الرياض - أطلقت ناشطات سعوديات حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، للضغط بهدف تمكين المرأة في المملكة من قيادة السيارات. وتأتي هذه الحملة صدى لتفاعل المجتمع السعودي مع تصريحات الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، رئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية التي قال فيها "إن حظر قيادة المرأة للسيارات لا يفرضه أي نص شرعي".

وتحظى الحملة النسائية بمشاركة ضخمة من قبل المغردين على مختلف المواقع، خاصة وأن منع قيادة المرأة للمركبات لا ينص عليه أي قانون على حد قولهم.

وتتضمن الحملة عدة نشاطات على مواقع التواصل الاجتماعي ابتداءً من 26 اكتوبر، حيث بدأت الحملة بجمع توقيعات للمطالبة بضرورة توفير السبل المناسبة لإجراء اختبارات للمواطنات الراغبات في القيادة، وإصدار تصاريح ورخص للواتي يتجاوزن هذا الاختبار بصرف النظر عن الجنس أو المواطنة.