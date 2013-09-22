عضو بلجنة الـ 50 يقترح مادة للسياحة بالدستور

القاهرة- (خاص) من أحمد المصري

قال معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، والعضو الاحتياطى بلجنة الــ 50 لتعديل دستور 2012 المعطل في مصر، أن المادة المقترحة تنص على : " تلتزم الدولة بدعم وحماية وتطوير قطاع السياحة كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطنى والدخل القومى، وتكفل الدولة حرية السائح فى الانتقال والمأكل والمشرب وتؤمن إقامته".

ومن ناحية أخرى طالب السيد فى تصريحات صحفية أمس ضرورة مناقشة وتعديل المادة الخاصة بالنقابات المهنية، لضمان الاستقلال الكامل للنقابات المهنية، على أن تلتزم الدولة بتوفير الموارد المالية للنقابات حتى تتمكن من تقديم الخدمات لهم، كما طالب بإجراء حوار مجتمعى أكبر لإبداء الرأى فى التعديلات المقترحة.