الشيخة موزة تفوز بجائزة جورج بوش في الخدمة العامة

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الشيخة موزة تعتبر أول امرأة عربية تنال جائزة جورج بوش للتميز في الخدمة العامة لإسهاماتها الدولية في التعليم والسلام والتنمية البشرية.