الشيخة موزة تفوز بجائزة جورج بوش في الخدمة العامة

الدوحة - استلمت الشيخة موزة بنت ناصر المسند عقيلة الأمير القطري السابق حمد بن خليفة آل ثاني جائزة جورج بوش للتميّز في الخدمة العامة لمؤسسة المكتبة الرئاسية لجورج بوش لإسهاماتها الدولية في مجالات التعليم والسلام والتنمية البشرية.
وتعدّ الشيخة موزة أول امرأة عربية تنال جائزة جورج بوش للتميز في الخدمة العامة، وتمّ تسليمها الجائزة في حفل أقيم بجامعة نيو إنغلاند بولاية مين الأمريكية وبحضور الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب وزوجته باربرا بوش.
وترأس والدة أمير قطر الحالي تميم بن حمد آل ثاني مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وهي مؤسسة غير ربحية تأسست العام 1995.
وقالت الشيخة موزة خلال حفل تكريمها إنّ حرم الجامعة بالمدينة التعليمية اليوم أصبح يغطي مساحة تصل إلى 15 مليون متر مربع، ويُرحّب كل يوم بحوالي 5000 طالب من تسعين جنسية، بدءاً من الأطفال في سن ما قبل المدرسة، وصولاً إلى الطلاب وخريجي الدراسات العليا، "الذين بات بإمكانهم جميعاً أن يدرسوا تخصّصات متنوّعة كالطب والشريعة الإسلاميّة والأعمال وعلم الآثار في العالم العربي".