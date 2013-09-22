قطريات ينتقدن انتهاك أزواجهن لخصوصيتهن

الدوحة - انتقدت سيدات قطريات تدخل أزواجهن "في كل صغيرة وكبيرة" واعتبرن أنّ انتهاك خصوصيتهنّ يهدّد الحياة الزوجية وكيان الأسرة.

وينتهك بعض الرجال في الإمارة خصوصية زوجاتهم؛ من خلال العبث بحقيبتها أو البحث في هاتفها النقال، أو حاسبها الشخصي، أو يتطفل بتدخله في أمور المنزل التي تُعتبر من اختصاص الزوجة.

وأكد عدد من السيدات لصحيفة محلية أنّ "الزوج الحشري والمتطفل" غير مرغوب دائماً، وأنه يجب أن تكون هناك خطوط واضحة بين الزوجين منذ البداية، وتكاملية في الأدوار، والاحترام المتبادل بصرف النظر عن السن والنوع.

وحذرت الزوجات من فعل هذا الأمر لأنّ عواقبه وخيمة وقد تؤدي إما للانفصال، أو الانحراف فعلاً لإحساس الزوجة أنها محل شك، أو متهمة في كل الحالات. ما قد يؤثر على كل أفراد العائلة، ويكون له مردود سلبي على العائلة والأبناء، وخاصة البنات، لأنهن يعتقدن أن هذا التصرف طبيعي، ويرضين به مع أزواجهنّ في المستقبل.