مصادرة قناع "فاندينا" مع اقتراب اليوم الوطني السعودي

الرياض - تعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية على مصادرة أقنعة "فانديتا" التي عادت إلى الواجهة مع اقتراب احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الذي يصادف الإثنين القادم.

وتقوم الفرق التابعة للهيئة بجولات ميدانية في أسواق المملكة لتتابع البضائع الممنوعة؛ كقناع "فانديتا" رمز الثورات، أو الباروكات التي تمثل النازية.

وانتشرت في الآونة الأخيرة في السعودية والعالم العربي عموماً ظاهرة ارتداء المراهقين والشباب لقناع "فانديتا" الذي يرمز للثورة، الذي بات يباع بكثرة في مختلف الشوارع الحيوية والأسواق الشعبية، بل أصبح في بعض الأحيان سيد الشاشات الإخبارية التي تغطي أحداث الربيع العربي والاحتجاجات الشعبية التي يتابعونها.

وكان وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز أمر في أواخر مايو/أيار الماضي بمصادرة قناع "فانديتا"، كما أبلغت وزارة التجارة جميع فروعها للقيام بجولات لمصادرة ما يوجد من هذه الأقنعة لدى محلات الألعاب والأسواق وإتلافها. وتم التأكيد على كافة المستوردين بعدم استيراد هذه النوعية نهائياً.

وترمز الأقنعة المذكورة إلى الثورة نسبة إلى "جاي فوكس" ويرجع سبب الاحتفال به سنوياً هو فشل "جاي فوكس" الكاثوليكي عام 1605 في نسف مجلس اللوردات البريطاني والقضاء على الملك البروتستانتي جيمس الأول. وأصبح القناع لاحقاً رمزاً في المظاهرات المناوئة للسلطات في العديد من الدول الغربية، ليصل بعدها إلى العالم العربي، وينتشر في دول الربيع.