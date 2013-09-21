المصري محمد صلاح يرغب في اللعب في إنجلترا

لندن – (خاص) من نورالدين ميفراني

أكدت الصحافة السويسرية أنّ الدولي محمد صلاح لاعب بازل السويسري يرغب في الرحيل نحو الدوري الإنجليزي الممتاز وطالب رئيس ناديه بمناقشة العروض المقدمة وتحقيق حلمه في الرحيل.

وتألق الدولي الشاب برفقة الفريق السويسري حيث قاده للفوز بلقب الدوري ونصف نهائي الدوري الأوروبي الموسم الماضي كما سجل هدفاً في مرمى تشيلسي في الجولة الأولى من دوري الأبطال ليقود فريقه لتحقيق الفوز في اللقاء.

وكان بازل قد اشترى الدولي المصري بمبلغ مليونين ونصف يورو من فريق المقاولين العرب المصري، لكن سعره في سوق الانتقالات في الصيف الماضي بلغ 7 ملايين جنيه استرليني ومرشح للارتفاع بعد تألقه في العشر لقاءات الأخيرة برفقة فريقه والمنتخب المصري.

وسيزيد سعر اللاعب بشكل كبير لو تمكن من قيادة منتخب بلاده لنهائيات مونديال البرازيل 2014 و فريقه بازل للدور الثاني من دوري الأبطال وهو ما يجعل الفريق السويسري يماطل في نقاش العروض المقدمة اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

ويبقى فريق توتنهام الإنجليزي أبرز فريق يرغب في التعاقد مع محمد صلاح وحاول منذ الموسم الماضي لكن رئيس الفريق السويسري رفض العرض، لكنه لم يستسلم و لازال يبدي رغبته في التعاقد مع اللاعب وسيقدم عرضاً جديداً في يناير القادم.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أنّ فريقا روما وأنتر ميلانو الإيطاليين يراقبان اللاعب ويرغبان في التعاقد معه ويبقى فريق الأنتر المرشح الأبرز بعد دخول مستثمر جديد للنادي حيث سيضخ أموال كبيرة لتحقيق الألقاب.