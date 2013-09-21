السويدي ستنسون يحتفظ بصدارة بطولة النخبة للجولف

اتلانتا - احتفظ السويدي المتألق هنريك ستنسون بصدارة بطولة النخبة للجولف في اتلانتا بعد نهاية الجولة الثانية للمسابقة.

وعزز ستنسون صدارته للبطولة وأصبح يتفوق بأربع ضربات على أبرز منافسيه الاسترالي ادم سكوت الفائز ببطولة الأساتذة.

وعلى ملعب ايست ليك سدّد ستنسون 66 ضربة ليصبح رصيده الإجمالي 130 ضربة متقدماً بأربع ضربات على سكوت الذي سدّد 69 ضربة في الجولة الثانية.

وجاء الامريكي جوردان سبيث في المركز الثالث برصيد إجمالي 135 ضربة بعدما سدد 67 ضربة بينما بات الامريكي الآخر تايجر وودز المصنف الاول عالميا خارج المنافسة تقريبا بعدما سدد 71 ضربة في الجولة الثانية ليصبح رصيده الإجمالي 144 ضربة.