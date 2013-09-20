هل يجتمع محمد صلاح وعموري في مانشيستر سيتي؟

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

قال موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي، أن نادي مانشستر سيتي الانكليزي، وضع المصري محمد صلاح ضمن قائمة إنتقالاته الشتوية المقبلة.

ويقدم محمد صلاح مستوى مذهل خلال المرحلة الحالية، حيث قاد فريقه مؤخراً للفوز على تشيلسي بستامفرد بريدج، ضمن افتتاح مباريات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

ويمتلك صلاح عروض أخرى من أندية روما وتوتنهام وليفربول بخلاف فيورنتينا الإيطالي وسيسكا موسكو الروسي.

المثير، أن تقارير إنكليزية كانت قد ربطت بين عمر عبد الرحمن "عموري" نجم نادي العين والمنتخب الإماراتي بنفس النادي الإنكليزي.

عموري المتألق منذ عدة سنوات يمتلك هو الآخر عروض قوية كشفت عنها صحف إسبانية وإيطالية من بينها أرسنال وبرشلونة.

وستحسم فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مستقبل النجمين الشابين الأفضل "عربيا" خلال هذه المرحلة، وقد نجدهما معا في ناد واحد هو مانشيستر سيتي الانكليزي، الذي سيحقق شعبية كاسحة في المنطقة العربية لو فعلها وتعاقد مع عموري وصلاح.