حملة مصرية ضد الطلمبات الحبشية الملوثة للمياه

القاهرة - (خاص) من محمد عز الدين

أرسل المهندس إبراهيم محلب، وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطابات إلى جميع المحافظين، طالبهم خلالها بإزالة الطلمبات الحبشية، نظراً لخطورتها على صحة المواطنين، ودورها فى تلوث المياه.

مشدداً على أنه يجب التأكيد على قيام الوحدات المحلية، بالتعاون مع مديريات الصحة بالمحافظات، بحصر وإزالة الطلمبات الحبشية التي قام الأهالي بتوصيلها بالتوازي مع شبكة المياه العمومية، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها التأكد من عدم تلوث مواسير المياه الداخلية في المنازل، أو الشبكة العمومية لمياه الشرب، مع ضرورة توعية المواطنين بذلك.

وكان الوزير قد اعتمد مذكرة العرض المقدمة من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بخصوص الوضع الحالى للطلمبات الحبشية، واستخدامها كمصدر إضافى لتغذية المواسير الداخلية للمنازل، مما يؤدى إلى تلوث الشبكات العمومية لمياه الشرب.

وأكد الدكتور محمد حسن محمد، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أنه طبقاً للكود المصري يجب ألا تكون مصادر المياه المخصصة للشرب معرضة بأي شكل من أشكال التلوث بمياه أخرى لا تتوافر فيها شروط ومواصفات الصلاحية الصحية المقررة، ولا يسمح بتداخل بين الماسورة والتوصيلة الناقلة لمياه الشرب والمياه الملوثة، غير المضمون توافر شروط الصلاحية لها.

وأوصى المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لإزالة الطلمبات الحبشية، وذلك نظراً للأضرار الجسيمة الناتجة عن استخدامها، وأنها قد تسبب أمراضاً خطيرة، حيث إنها تقوم بسحب المياه من أعماق منخفضة عن المياه السطحية، التي قد تكون ملوثة بمياه الصرف الصحي.