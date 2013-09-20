الشرق السعودية: القاعدة تُقاتل ضد الحُريَّة

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صحيفة الشرق السعودية ترى أن القاعدة تخدم النظام السوري بشكلٍ غير مباشر، فهي تقتل الناشطين ضده، وتهاجم المستشفيات الميدانية، وتعتقل الأطباء، في الوقت نفسه تخدمه بشكل مباشر بإيجادها أجواء الفوضى ومعاونته على الدعاية المضادة ضد مكونات الثورة.