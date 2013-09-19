الحكومة الفلسطينية تؤدي اليمين القانونية

رام الله- أدت الحكومة الفلسطينية السادسة عشرة، برئاسة رامي حمد الله، الخميس، اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وتلا أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم مرسوم اعتماد تشكيل مجلس الوزراء، والذي استند "لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته والإطلاع على خطاب التكليف الصادر بتاريخ 13/8/2013م وعلى خطاب تمديد التكليف بشأن منح الثقة للحكومة الصادر بتاريخ 4/9/2013، وعلى القرار بقانون بشأن منح الثقة للحكومة الصادر بتاريخ 18/9/2013م".

وتضمن المرسوم اعتماد تشكيل مجلس الوزراء السابق دون أي تغيير في التشكيلة الوزارية برئاسة رامي الحمد الله.

كما تم تعيين فواز محمد عبد الرحمن عقل أمينا عاما لمجلس الوزراء بدرجة وزير، حيث ترأس الرئيس محمود عباس اجتماعاً لمجلس الوزراء عقب أداء اليمين.

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو أعلن إن الحكومة الجديدة القادمة الـ 16، لن يحدث عليها أي تغيير، مضيفا إن الرئيس عباس منح رئيس الوزراء الصلاحيات الكاملة في كل ما يتعلق بأعمال الوزراء والحكومة.

وأضاف بسيسو "إن الحكومة الجديدة ملتزمة بسياستها المتمثلة بدعم المشاريع الاقتصادية في ظل التحديات السياسية والاقتصادية، التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وذلك من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، كتشجيع الإستثمار، ودعم صمود أهلنا في كافة محافظات الوطن، وخاصة القدس وغزة".