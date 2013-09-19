الأسهم المصرية تغلق مرتفعة في نهاية الأسبوع

القاهرة – (رويترز)

تمكنت مؤشرات البورصة المصرية من الإغلاق على ارتفاع بالرغم من عمليات بيع لجني الأرباح في أواخر الجلسة التي شهدت تداولات بقيم كبيرة.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.3 بالمئة إلى 5530 نقطة وصعد المؤشر الثانوي 0.2 بالمئة إلى 476.2 نقطة، وظلت قيمة التداول الإجمالية فوق مستوى 400 مليون جنيه.

وقال "عيسى فتحي" نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، "كانت هناك مشاعر متناقضة اليوم، هناك توقعات بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، وهذا من العوامل التي تشجع سوق الأسهم، حيث حدثت عمليات جني أرباح في أواخر الجلسة قلصت المكاسب".

وأظهر الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم الخميس، مع مضي الحكومة قدما في خطة لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من ركود منذ أكثر من عامين.

وارتفع سهم القابضة المصرية الكويتية 7.7 بالمئة والمصرية للاتصالات 1.8 بالمئة وبالم هيلز 1.7 بالمئة والمجموعة المالية هيرميس 1.05 بالمئة.

وانخفض سهم موبينيل 3.2 بالمئة والسويدي إليكتريك 1.6 بالمئة والتجاري الدولي 0.8 بالمئة، وفقد كل من القلعة وأوراسكوم للإنشاء 0.9 بالمئة.

وقال "إيهاب سعيد" رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للوساطة في الأوراق المالية "مادام المؤشر ثابتاً فوق مستوى الدعم (5480) نقطة فسيواصل الصعود وقد يستهدف (5700-5800) نقطة الأسبوع المقبل، وإذا نزل المؤشر عن هذا المستوى بفعل عمليات جني الأرباح فقد يهبط إلى (5300) نقطة".