نانسي عجرم تفتتح موسم "ستار أكاديمي" الجديد

مفاجآت عديدة يحملها الموسم الجديد من "ستار أكاديمي"، أوّلها إطلالة النجمة نانسي عجرم التي ستكون ضيفة الإفتتاح للمرّة الأولى، وسترافق 16 طالباً في بداية مشوارهم الفنّي، على أن يتابعوا مشوارهم مع مديرة الأكاديميّة الجديدة الكاتبة كلوديا مارشيليان الى جانب مجموعة من الأساتذة المختصّين الذين سيرافقون الطلاّب في يوميّات الأكاديميّة.

أسبوع واحد فقط، وينطلق من جديد البرنامج الأكثر جماهيريّة لأكتشاف المواهب الغنائيّة "ستار أكاديمي" على قناتي ال"CBC" المصريّة وال"LBCI" اللبنانيّة، ليقول عشيّة انطلاق برايم الإفتتاح 26 أيلول/ سبتمبر "تركيبة النجاح عنّا".

فبعد أشهر عديدة من الإستعدادات، أشرفت تجهيزات بناء الأكاديميّة الجديدة على الإنتهاء، في ما فريق عمل البرنامج يضع اللمسات النهائيّة على التحضيرات للانطلاق بالموسم الجديد الذي يحمل شعار "خلّي نجمك يلمع".

يذكر أخيراً أن هيلدا خليفة هي من ستقدم البرنامج، بينما تغيب عنه كلياً منتجته ورئيسة الأكاديمة السابقة رولا سعد.