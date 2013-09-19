رئيس الزمالك: الألتراس "صيع" وبيشربوا بانجو!

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد
رفض ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تهديدات مجموعة ألتراس وايت نايتس، مؤكداً أنه سيكمل مدته رئيساً للنادي حتى نهايتها.
كانت وايت نايتس قد أصدرت بياناً طالبت فيه عباس بالرحيل، قبل أن تصعد من موقفها.
وقال عباس في تصريحات للصحفيين عقب نهاية اجتماع مجلس الإدارة :"الألتراس شوية عيال صيع، وبيشربوا مخدرات وبانجو".
وتابع : "نادي الزمالك لن يدار من المقاهي، واللي هيقرب من النادي هقطع رجله".
يذكر أن الألتراس سينطمون مظاهرة كبيرة اليوم أمام نادي الزمالك للمطالبة برحيل عباس بعد فشل فريق الكرة في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.