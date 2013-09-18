خط أنانيب يصل السعودية بالبحرين لتغذية مصفاة بابكو

المنامة- ذكرت شركة نفط البحرين (بابكو) الأربعاء أن السعودية والبحرين اتفقا على خطة لمد خط أنابيب بين البلدين لنقل 350 ألف برميل يوميا ومن المنتظر تدشين الخط في الربع الثالث من عام 2016.

ويحل الخط الجديد محل خط قديم بطاقة 230 ألف برميل يوميا ويسهم في رفع الشركة البحرينية طاقة مصفاة سترة 267 ألف برميل يوميا إلى 460 ألف برميل.

وقالت بابكو انه سيجري ضخ النفط من وحدة بقيق التابعة لارامكو السعودية عبر الخط وطوله 115 كيلومترا وتمتد الانابيب لمسافة 74 كيلومترا فوق الارض والمسافة الباقية تحت الأرض.

وقالت بابكو إنها تتعاون مع ارامكو لاعداد عقود الأعمال الهندسية والشراء والبناء في الربع الأخير من العام الحالي على أن يتم ترسية العقود في الربع الثاني من عام 2014.

وتعتمد البحرين على انتاج حقل نفط أبو سعفة الذي تتقاسمه مع السعودية.