صلاح يقود قائمة "أخطر" 10 لاعبين على الأندية الإنكليزية

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد
وضع موقع SportMenu الإنكليزي لائحة من 10 لاعبين، واعتبرهم هم الأخطر على مستقبل الأندية الإنكليزية بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وطالب ماتستانغر المحلل الفني للموقع الكبير، الأندية الإنكليزية أن تأخذ حذرها من اللاعبين الـ10، حتى تستكمل مسيرتها بالمسابقة الأغلى في الكون.
وجاء ضمن القائمة لاعباً عربياً واحد هو المصري محمد صلاح، الذي يلعب مع نادي بازل في المجموعة الخامسة التي تضم نادياً انكليزياً وهو تشيلسي، وستكون أول تلك المواجهات بين بازل والبلوز مساء الليلة على ملعب ستامفورد بريدج.
وضمت ذات القائمة مجموعة أبرز لاعبي كرة القدم في العالم هم:
ـ انتطوني جريزمان لاعب ريال سوسيداد.
ـ جوليان دراكسلر لاعب شالكة الألماني.
ـ جونزالو هيجوايين لاعب نابولي.
ـ ستيفان كيشلينج لاعب بايرن ليفركوزن.
ـ كارلوس فيلا لاعب ريال سوسيداد.
ـ كيسوكي هوندا لاعب سيسكا موسكو.
ـ مارك هامسيك لاعب نابولي.
ـ توماس مولر لاعب بايرن ميونخ.
ـ ماركو ريوس لاعب بروسيا دورتموند.
وطبعاً جاءت اختيارات تلك اللاعبين بناء على قرعة الأندية الانكليزية في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وحسب الفرق التي ستواجهها خلال دور المجموعات.