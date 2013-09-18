صلاح يقود قائمة "أخطر" 10 لاعبين على الأندية الإنكليزية

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المحلل الفني لموقع SportMenu يطالب الأندية الإنكليزية أن تأخذ حذرها من 10 لاعبين سوف يلعبون ضد الأندية الإنكليزية في مسابقة دوري أبطال أوروبا.