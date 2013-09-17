بيل يستحوذ على مركز أوزيل ومنزله في مدريد

مدريد – (خاص) من أحمد نبيل

بيل الذي انتقل إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي وصل إلى 100 مليون يورو ينوي شراء القصر الذي كان يسكن فيه أوزيل في مدريد الواقع في منطقة ”لا موراليخا“ في العاصمة الإسبانية والذي يقدر ثمنه بنحو مليون استرليني.

لكن بيل أغلى لاعب في العالم حالياً وصديقته إيما لن يقررا شراء منزل أوزيل السابق إلا قبل أن يشاهدا عدة بدائل أولاً.

واستهل بيل مسيرته مع الريال السبت الماضي بهدف رائع حقق به التعادل 1/1 لفريقه ومنحه الفرصة للتقدم بعدها بهدف آخر قبل أن ينتزع فياريال التعادل 2/2 في هذه المباراة المثيرة ليفسد فياريال البداية الجيدة لبيل مع الفريق من خلال انتزاع نقطة التعادل وكان بمقدوره انتزاع النقاط الثلاث كاملة لولا الأداء الراقي لدييغو لوبيز حارس مرمى الريال.

وانتقل بيل إلى الريال قبل أسبوعين فقط قادماً من توتنهام الإنكليزي في صفقة قياسية أعلن الريال أن المقابل المالي بها يبلغ 91 مليون يورو، بينما أشارت تقارير أخرى ومنها تقرير لتوتنهام بأن قيمة الصفقة بلغت 100 مليون يورو (132 مليون دولار) ليصبح بيل هو اللاعب الأغلى في التاريخ.

وقد تم عرض المنزل الذي كان يسكنه أوزيل في مدريد للبيع في منطقة ”لا موراليخا“، المعروفة باسم بيفرلي هيلز مدريد، والتي يقطنها عدد كبير من لاعبي ريال مدريد.

ويملك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أحد المنازل في المنطقة ذاتها، وكذلك عاش فيها النجم الإنكليزي ديفيد بيكهام حينما كان يلعب في النادي الملكي.

الجدير بالذكر أن بيل وصديقته يقطنان حالياً في جناح في فندق ”شيراتون ميراسيرا“ شمالي مدريد لحين شراء منزل في ”بيفرلي هيلز“ مدريد.