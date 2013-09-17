الوفد الفلسطيني المفاوض يلتقي نظيره الإسرائيلي

رام الله – (خاص) من محمود الفروخ

ذكر مصدر سياسي مطلع أن الوفد الفلسطيني المفاوض والذي يرأسه الدكتور صائب عريقات ومحمد اشتية سيلتقي، الثلاثاء، مع الوفد الإسرائيلي المفاوض في مدينة القدس المحتلة، بحضور المبعوث الأمريكي لعملية السلام بين الجانبين مارتن اندك.

وبين المصدر الفلسطيني الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ (إرم) أن الاجتماع سيكون كسابقه من الاجتماعات حيث يتم الانتهاء من اللقاء ضمن دائرة مغلقة لا تتغير، وأن الوفد الإسرائيلي يطرح أفكارا ومبادرات عفى عليها الزمن.

وقال إن إسرائيل تنتظر استقرار الوضع الإقليمي لتقرر على أساسه طريقة التعامل والاتفاق مع الجانب الفلسطيني، مؤكدا أن الوفد الإسرائيلي لا زال يماطل في التفاوض ويحاول كسب مزيد من الوقت.

ولفت المصدر إلى أن الجانب الإسرائيلي يتهم الجانب الفلسطيني بالتعنت في المفاوضات بطرح الوفد الفلسطيني لحدود 67 والقدس الشرقية كأساس للمفاوضات .