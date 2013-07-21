البورصة المصرية تربح 4.4 مليار دولار

القاهرة – (خاص) محمد عز الدين

أنهت البورصة المصرية تعاملات الأحد، في أول تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.4 مليار جنيه، مسجلاً 360.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 356.2 مليار جنيه في جلسة الخميس نهاية الأسبوع الماضي الذي حقق 2.2 مليار جنيه مكاسب أسبوعية رغم جو التوتر السياسي الذي تسببت فيه تظاهرات مؤيدي جماعة الإخوان عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وارتفع مؤشر"egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 1.3%؛ ليصل إلى 5.419 نقطة، وارتفع مؤشر egx70 للأسهم المتوسطة والصغيرة، بنسبة1.9%؛ ليصل إلى 433 نقطة، وصعد مؤشر egx100، الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا، بنسبة 1.5%؛ ليبلغ مستوى 743 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع، بقيمة 26.5 مليون جنيه و24 مليون جنيه لكل منهم على الترتيب، فيما اتجه المستثمرون المصريون إلى الشراء بقيمة279.1 مليون جنيه، وهو ما سبب إرتفاع مؤشرات البورصة اليوم.

وعن اجماليات التداول فقد بلغت 318,809 مليون جنيه بتداول 115,996 مليون ورقة مالية نفذت خلال 16809 عملية .

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 86,55% من إجمالي تعاملات السوق مقابل 7,1% للعرب و 6,35% للأجانب، وعن الأسهم الأحسن أداءً من حيث إجمالي حجم التداول بجلسة اليوم، فقد تصدرها سهم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 37,917 مليون جنيه، ثم سهم "أوراسكوم للإتصالات" بحجم تداول 26,476 مليون جنيه.

وقررت البورصة المصرية أن يكون يوم الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو على أن يستأنف العمل يوم الأربعاء.