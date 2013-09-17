الكويت تجمد خططاً لمد أنابيب نفط بعيداً عن مضيق هرمز

الكويت – قالت صحيفة كويتية إنّ الكويت عضو منظمة أوبك جمدت خططاَ كانت تهدف لإنشاء خط أنابيب لتصدير النفط في حالات الطوارئ بعيداً عن مضيق هرمز بسبب صعوبات تتعلق بالكلفة المالية وعدم الاتفاق مع دول الجوار.

وتخشى الكويت أن تعوق أية توترات في منطقة الخليج لاسيما بين الدول الغربية وإيران تصدير النفط عبر مضيق هرمز الذي يعد منفذها الوحيد حالياً.

ونسبت صحيفة القبس لمصادر نفطية وصفتها برفيعة المستوى القول إنه: ”لطالما كانت مؤسسة البترول الكويتية تسعى إلى تنفيذ هذا المشروع لإيجاد معابر ومنافذ بديلة لتصدير النفط وقامت بعمل العديد من الدراسات بهذا الخصوص إلا أنها ارتأت تجميدها في الوقت الراهن لصعوبة تطبيقها على أرض الواقع وذلك لوجود العديد من الصعوبات والعوائق“.

وأوضحت أنّ العوائق التي تواجه مد خط أنابيب لنقل النفط الكويتي عبر أراضي السعودية أو العراق طول المسافات والتكاليف الباهظة له واختلاف نوع النفوط مع دول الجوار إضافة إلى عدم الوصول إلى أي اتفاق مع الدول الخليجية المجاورة.

وكان مسؤول كويتي اقترح العام الماضي أن يتم تخزين نفط بلاده في الخارج بكميات تكفي عملاء الكويت ثلاثة أيام لمواجهة أية احتمالات تتعلق بقيام إيران باغلاق مضيق هرمز.

لكن لم يتم الإعلان عن اتخاذ أية خطوات منذ ذلك الحين لتنفيذ مثل هذا الاقتراح. ومن غير المعلوم ما غذا كانت الكويت تقوم بالفعل بتخزين نفط لها في الخارج أم لا.