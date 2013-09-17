مويس: أستمع دائماً لنصيحة أساطير يونايتد

أبوظبي- (خاص) من أحمد نبيل

بعد مرور 15 سنة من العمل كمدرب، يواجه ديفيد مويس تجربة جديدة في أولد ترافورد، من حيث كيفية الحكم على الموارد المتاحة خلال فترة ضغط المباريات والتي تتضمن أولى مبارياته في دوري الأبطال.

ولكن مويس كشف عن أن سلفه السير أليكس فيرغسون، الذي شاهد فوز يونايتد على كريستال بالاس من المدرجات، موجود بشكل دائم ليقدم أفكاره ونصائحه إذا تطلب الأمر ذلك.

وقال مويس: "كان السير أليكس موجود في المباراة السبت (أمام كريستال بالاس) وقد قضيت بعض الوقت معه وتحدثنا سويًا حول المباراة، لكني لم أتحدث معه عن ليفركوزين وريال سوسيداد وشاختار، لكني أتحدث إليه بشكل منتظم وقد تحدثت معه قريبًا عن عدد المباريات القادمة، وكيف كان عادة يستخدم الفريق في أوقات كهذه."

وسيكون مانشستر يونايتد الإنكليزي أمام اختبار صعب عندما يستضيف باير ليفركوزن الألماني الليلة في مباراة مهمة لمدربي الفريقين، إذ أنها ستكون الأولى للاسكتلندي مويس والفنلندي سامي هيبيا في دور المجموعات، لكن الأخير ليس غريبا على الاطلاق عن المسابقة، إذ توج بها عام 2005 كلاعب مع الفريق الإنكليزي الاخر ليفربول.

ويدخل يونايتد إلى هذه المواجهة بمعنويات جيدة بعد أن تغلب على ضيفه كريستال بالاس (2-صفر) في المرحلة الرابعة من الدوري المحلي، واضعا خلفه خسارته في المرحلة السابقة أمام ليفربول (صفر-1).

وتأتي المباراة أمام ليفركوزن قبل الموقعة المرتقبة الأحد المقبل مع الجار اللدود مانشستر سيتي، وهي ستكون الثالثة ضد الفريق الألماني في المسابقة الأوروبية الأم.

كما إستفاد مويس أيضاً من إجتماعه مع السير بوبي تشارلتون التي تحدث فيها أسطورة يونايتد عن أخلاقيات النادي.

وعن هذا اللقاء قال مويس للموقع الرسمي للنادي الثلاثاء: " كنت لحظة مهمة حقًا بالنسبة لي، عندما قال السير بوبي أنه يريد مقابلتي، وعندما جاء قدم لي نصائح رائعة. إنه رجل متواضع بشكل لا يصدق".

وأضاف: "لقد شرح لي معنى الوجود في يونايتد، وشرح ما يجب أن يكون عليه مدرب هنا ثم تحدث بعد ذلك عن كرة القدم. يتمتع بذكاء بالغ ومعرفة كبيرة بكرة القدم، أجد متعة كبيرة في صحبته. بعد كل مباراة يأتي إلى غرفة الملابس ويتحدث معنا للحظات قليلة."