مخطط إسرائيلي لشق طريق سريع بالضفة الغربية

مخطط إسرائيلي لشق طريق سريع بالضفة...

مخطط إسرائيلي لشق طريق سريع بالضفة الغربية

صحيفة معاريف الإسرائيلية تكشف عن مشروع يربط بين المستوطنات والبحر الميت بدعم من وزراء إسرائيليين.

القدس- (خاص) من محمود الفروخ

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية في عددها الصادر الثلاثاء أن قادة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بدؤوا منذ انطلاق جولة المفاوضات الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ببذل جهود من اجل قامة شارع استيطاني سريع يربط بين التجمع الاستيطاني غوش عتصيون شمال الخليل بمنطقة البحر الميت.

 

و بحسب الصحيفة فإن أعمال شق الطريق الاستيطاني ستبدأ بعد أربعة شهور. 

 

ومن بين الداعمين لشق الطريق الإستيطاني و زيرين في حكومة نتيناهو ورئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست افيغدور لبيرمان. وقالت الصحيفة العبرية أن توقيت الإعلان عن شق الطريق الاستيطاني قد تثير المشاكل لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتيناهو خصوصا أن الاعلان يتزامن عن الحديث عن الجهود المبذولة لإحراز تقدم في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، علما أن الطريق الاستيطاني المنوي شقه يمر عبر مناطق "سي" الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والتي تطالب السلطة الفلسطينية إسرائيل بالإنسحاب منها.

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