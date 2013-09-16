أرباح العربية لحليج الأقطان تقفز بدعم من بيع الاستثمارات

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أرباح الشركة العربية تقفز نحو 130% وبلغ صافي ربحها في البورصة المصرية 64.62 مليون جنيه في يونيو الماضي.