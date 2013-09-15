الكلاب في اليمن تقتل 20 شخصا وتصيب الآلاف‬

صنعاء- (خاص) من سفيان جبران

أعلنت اليمن وفاة 20 شخصاً وإصابة أكثر من 3500 جراء عضات الكلاب الضالة خلال 6 أشهر.

وقالت وزارة الصحة اليمنية إن تلك الإحصائية أقل من الواقع إن أن عدد من المواطنين لا يبلغون الجهات المعنية أو لا يتمكنون من ذلك، موضحة أن حالات الوفيات والإصابة كانت من الأطفال.

وانتقدت الصحة ترك الكلاب تسرح وتمرح من دون رادع من السلطات المحلية في المحافظات مهددة حياة المواطنين.

وطالبت الصحة الجهات المعنية بوضع حد للكلاب.

كما طالب مصدر في وزارة الصحة وزارتي الزراعة والأشغال العامة باعتبارهما الجهتان المتخصصتان بعمل المسوح وفحص الحيوانات المشتبهة والمصابة بسعار داء الكلب، إلى جانب تنفيذ حملات مكافحة وإزالة القمامة من الشوارع والتي تعد مصدراً رئيسياً لتكاثر الكلاب الضالة.

ويودي داء الكلب سنوياً بحياة أكثر من 000 55 نسمة، معظمهم من آسيا وأفريقيا، ويمثل الأطفال دون سن الخامسة عشرة حسب منظمة الصحة العالمية 40% من الذين يتعرّضون لعضّات الكلاب المشتبه في إصابتها بداء الكلب.