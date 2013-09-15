اليمن يسجن 3 متشددين بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس

صنعاء ـ قضت محكمة يمنية بسجن ثلاثة من عناصر تنظيم القاعدة الأحد بتهمة التخطيط لاغتيال الرئيس عبد ربه منصور هادي واستهداف دبلوماسيين أجانب منهم السفير الأمريكي بصنعاء.

ويخوض اليمن مواجهة مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب -أحد أنشط فروع تنظيم القاعدة- الذي قام بعدد من المحاولات الفاشلة لمهاجمة أهداف أمريكية منها طائرات.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن المحكمة الابتدائية بصنعاء قضت بحبس عبدالله الخيشني سبع سنوات وماهر الرميم خمس سنوات وعمر النجار سنة واحدة.

وكانت النيابة قد اتهمت الخيشني والرميم بالرصد والإعداد والتخطيط للقيام بعملية تستهدف اغتيال هادي أثناء دخوله أو خروجه من منزله بواسطة سيارتين مفخختين.

وتولى هادي الرئاسة في فبراير/ شباط 2011 بعد تنحي سلفه علي عبد الله صالح ضمن اتفاق لنقل السلطة مدعوم من الولايات المتحدة جاء بعد احتجاجات شعبية على مدى أشهر دفعت البلاد إلى شفا حرب أهلية.

وقالت الوكالة إن الخيشني والنجار أدينا بالرصد والإعداد والتخطيط لاستهداف أفراد وضباط أمن والسفير الأمريكي بصنعاء.

وعرض تنظيم القاعدة في جزيرة العرب العام الماضي مكافأة عبارة عن ثلاثة كيلوجرامات من الذهب مقابل قتل السفير الأمريكي بصنعاء أو خمسة ملايين ريال (23 ألف دولار) مقابل قتل جندي أمريكي باليمن.

وكان السفير الأمريكي بليبيا كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين قد قتلوا في بنغازي العام الماضي حين هاجم عشرات المسلحين الإسلاميين مجمعا دبلوماسيا أمريكيا وملحقا قريبا تابعا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه).

وذكرت الوكالة أنه سيتم الإفراج عن عضو رابع بالتنظيم اتهم بالضلوع في المخطط والاكتفاء بالمدة التي قضاها في السجن.