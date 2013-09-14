الشارقة يهزم الوصل في افتتاح الدوري الإماراتي

دبي-‭ ‬حقق الشارقة العائد حديثا إلى دوري الأضواء الفوز على الوصل 1-صفر في افتتاح دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم السبت.

وسجل البرازيلي فيليبي جابرييل هدف الفوز للشارقة بضربة رأس في الدقيقة 49.

ولم يظهر الوصل بالمستوى المطلوب رغم طموحه في المنافسة على اللقب اثر التغييرات التي اجراها الفريق في صفوفه في بداية الموسم على صعيد اللاعبين الأجانب والمحليين والمدرب.

وعانى الوصل من عدم الانسجام في صفوفه خاصة السنغالي اندريه سنجور القادم من بني ياس إذ ظهر وحيدا في المنطقة الأمامية دون أن يجد المساندة المناسبة.

وفي الدقيقة 40 كاد سنجور من مجهود فردي أن يسجل هدفا للوصل لكن حارس الشارقة محمد يوسف تصدى للكرة.

وفي المقابل كانت خطورة الشارقة طاغية بتحركات جابرييل الذي سجل هدفا قبل نهاية الشوط الأول الغاه الحكم بداعي التسلل.

وبعد أربع دقائق على بداية الشوط الثاني عوض جابرييل ما فاته من فرص وسجل هدف الفوز عندما ارتقى ليقابل برأسه كرة عرضية مررها له أحمد خميس ووضعها في الشباك وسط ذهول من لاعبي الوصل الذين لعبوا على ارضهم.

وسدد المغربي عبد الحكيم بوخريص لاعب الوصل كرة قوية بيسراه من داخل الجزاء مرت بجوار القائم ليخسر الوصل أول ثلاث نقاط.

وفي مباراة ثانية عاد الإمارات الوافد الجديد من أرض منافسه الظفرة بفوز كبير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتقدم الظفرة في وقت مبكر في الدقيقة الرابعة بهدف سجله بندر محمد لكن الإمارات رد في الشوط الثاني بثلاثة أهداف جاء الأول عن طريق الارجنتيني جيرمان جوستافو هيريرا من ركلة جزاء في الدقيقة 48 ثم أضاف هيريرا هدفا اخر في الدقيقة 67.

وأحرز البرازيلي جاير الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة.